PANCHINA TORINO – Il presidente Cairo ha scelto l’allenatore per la prossima stagione. Il Torino ha deciso di affidarsi a Marco Giampaolo, l’ex Milan prende il posto di Moreno Longo. E’ stato raggiunto l’obiettivo salvezza, ma il campionato non è stato sicuramente all’altezza per il club granata. Negli ultimi giorni sono andate in scena valutazioni, la decisione è stata quella del ribaltone in panchina. Si sono verificati diversi incontri con Giampaolo, oggi la definitiva fumata bianca. L’allenatore firmerà la rescissione con il Milan, poi il nuovo contratto con i granata della durata biennale. Si tratta di una scelta importante per il presidente Cairo, il Torino si affida ad un allenatore in grado di riportare entusiasmo.