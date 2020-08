Panchina Udinese, continui ribaltoni: la situazione Gotti ed i sostituti

PANCHINA UDINESE – Le ultime partite dell’Udinese sono state incoraggianti, la squadra bianconera ha raggiunto una meritata salvezza. Il merito è stato anche e soprattutto dell’allenatore Gotti, la capacità è stata quella di compattare l’ambiente ma soprattutto riportare i risultati. Sembrava scontata la conferma anche per la prossima stagione, come confermato dallo stesso Gotti al termine della partita contro il Sassuolo. Poi qualcosa è cambiato, le prime indiscrezioni parlavano di un addio già scritto e diverse soluzioni per il sostituto.

E’ andato in scena un nuovo colloquio con Gotti, le parti si sono di nuovo riavvicinate ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Previsto un nuovo colloquio a stretto giro di posta. In caso di divorzio il nome in pole è quello di Semplici, l’ex Spal ha già dato l’ok. L’altra pista è quella di Maran, reduce dall’esperienza con il Cagliari.