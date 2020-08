Parma, il ds Carli: “Liverani sarà il nuovo allenatore”. Novità anche sul fronte mercato

Inizia un nuovo progetto in casa Parma dopo gli addii di Faggiano e dell’allenatore D’Aversa. Marcello Carli è stato scelto per il ruolo di direttore sportivo, ecco quanto dichiarato in conferenza stampa. “Avevamo intravisto in D’Aversa il profilo giusto per andare avanti. Ci siamo incontrati ed è stato chiarissimo, ho fatto di tutto per mantenerlo perché è un bravo allenatore, ma non c’erano le condizioni per proseguire. La scelta è ricaduta su Liverani, che è un ragazzo giovane, con tanta voglia ed entusiasmo. Era il meglio che c’era sul mercato, è l’allenatore giusto per noi”.

Sul mercato: “Nel calcio viene ceduto chi ha richieste. Se arriveranno offerte per i nostri giocatori le valuteremo. Per fare i soldi bisogna vendere i giocatori importanti, abbiamo le nostre idee e non credo sia questo il momento opportuno per parlarne. Qualcuno potrà partire”.