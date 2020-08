Parma, UFFICIALE Liverani nuovo allenatore: ha firmato un biennale

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha annunciato di aver trovato l’accordo con Fabio Liverani come tecnico per le prossime due stagioni. Di seguito il comunicato: “Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1 settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Nato a Roma il 29 aprile 1976, Liverani ha iniziato la sua carriera da allenatore al Genoa, proseguendo il suo percorso prima con il Leyton Orient e poi alla guida della Ternana e del Lecce. La presentazione del nuovo tecnico crociato è prevista per la prossima settimana. La data e l’ora della conferenza verranno comunicate attraverso il sito ufficiale”.