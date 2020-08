Rinviata per un sospetto caso di Covid l’amichevole tra Pergolettese e Piacenza, prevista al centro sportivo Bertolotti di Crema. A darne annuncio è stata la stessa società dei ‘cannibali’ attraverso proprio canali social. Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti per appurare che il calciatore in questione sia davvero affetto da Coronavirus.