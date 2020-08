Shevchenko amarcord, da compagni ad allenatori: gli auguri a Pirlo e non solo [FOTO]

“Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus e pronto per questa fantastica opportunità”, ha scritto Andrea Pirlo sul proprio profilo Twitter. Peccato che il neo-tecnico dei bianconeri abbia menzionato un account sbagliato del club torinese. L’ex centrocampista si è poi corretto. Diciamo che con i social ci deve lavorare, i tifosi della Juve sperano sia migliore l’impatto col campo.

Pirlo-Juve, come inizio non c’è male: gaffe sui social per il neo-allenatore bianconero

