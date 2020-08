Pirlo felice della nuova esperienza alla Juve, ma Serginho lo prende in giro [FOTO]

Un ritorno alla Juventus, dove ha vissuto la sua seconda giovinezza, a distanza di qualche anno, ma con un altro incarico. Andrea Pirlo nuovamente a Torino, ma non più da calciatore, bensì da allenatore dell’Under 23. Nei giorni scorsi l’ex centrocampista è stato ufficializzato e poi presentato a stampa e tifosi. E lui, come ormai si usa adesso, ha postato una brevissima nota sui propri canali social dicendosi pronto alla nuova avventura. Non sono mancati ovviamente i tantissimi commenti e complimenti di ex compagni, tra cui uno particolare e che ha fatto sorridere. E’ di Serginho, il terzino brasiliano con cui Pirlo ha condiviso tante gioie al Milan: “Grande pirla“, il suo commento accompagnato dai cuori rossoneri. Al di là del gioco di parole sul cognome, spuntano quei cuori come a voler rivendicare il suo passato su una delle due sponde di Milano.