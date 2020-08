Clamoroso Juve: Pirlo ad un passo dalla panchina bianconera!

Clamoroso in casa Juve! Andrea Pirlo scalza tutti nella corsa alla panchina bianconera, dopo l’ufficialità dell’esonero di Maurizio Sarri, e si appresta a diventare il nuovo allenatore. Colloqui in corso alla Continassa tra lui, il presidente Agnelli e la dirigenza, dopo il summit terminato intorno alle 17.30. Incassati i no dei vari Inzaghi (veto di Lotito), Zidane, Pochettino, il club ha virato su questa scelta più che coraggiosa, con l’ex centrocampista che solo qualche giorno fa era stato annunciato come nuovo tecnico dell’Under 23.