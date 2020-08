Playoff Serie B, Chievo in semifinale: pareggio contro l’Empoli nel festival dei rigori sbagliati

Playoff Serie B – Sarà il Chievo ad affrontare lo Spezia in semifinale. I gialloblu impattano sullo 0-0 contro l’Empoli e, visto l’1-1 dopo i tempi supplementari, avanzano per via del miglior piazzamento in classifica. Primo tempo molto equilibrato e teso vista la posta in palio. Le occasioni da segnalare sono una per parte: Ricci chiama Semper alla grande parata, Garritano ci prova per il clivensi senza fortuna. Il VAR, in azione proprio per gli spareggi, entra in azione nella ripresa: tocco di mano di Ricci e calcio di rigore per il Chievo. Dal dischetto va Djordjevic, ma Brignoli intuisce e para. Al minuto 88 è l’Empoli ad avere la chance per passare: calcio di rigore per fallo su Mancuso. Ma anche Ciciretti si fa ipnotizzare. Si va ai tempi supplementari e il Chievo trova il vantaggio: Garritano è il più lesto sul cross di Rigione e batte Brignoli. Sul finire del primo extra-time arriva il terzo rigore della serata, il secondo per l’Empoli: La Mantia calcia alto e spreca il pallone dell’1-1. Ma il pari è solo rimandato e arriva al 110′: è il neo-entrato Tutino a trafiggere Semper da pochi passi. Gli assalti dei toscani non producono frutti e il pari premia il Chievo, che passa il turno e affronterà lo Spezia in semifinale, sabato 8 agosto alle ore 21.