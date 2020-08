Playoff Serie B, il Chievo schianta lo Spezia: partenza sprint e finale ipotecata

Si è giocata questa sera una delle due semifinali d’andata dei playoff di Serie B. In campo Chievo e Spezia: la vittoria è andata ai veneti, vittoriosi per 2-0.

Partenza sprint per gli uomini di Aglietti: dopo dieci minuti il risultato è già di 2-0. Segna Djordjevic al 2′, raddoppia Segre al 9′. La finale è pressoché ipotecata, lo Spezia schiantato e frastornato. Ma anche sfortunato. I liguri hanno infatti l’occasione per riaprire la gara, con un penalty concesso intorno all’ora di gioco. Ricci, però, lo sbaglia, facendoselo parare, e la partita non cambia più. Finisce 2-0, il Chievo ha un piede in finale, allo Spezia serve l’impresa al ritorno.