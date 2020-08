Playoff Serie B, impresa dello Spezia di Italiano: i liguri vincono 3-1, il Chievo cola…a Picco [FOTO]

E’ lo Spezia la prima finalista dei Playoff di Serie B. Chievo ribaltato dopo il 2-0 dell’andata. Dopo appena 2′, i padroni di casa sbloccano la gara grazie a Galabinov, che raccoglie il cross di Bartolomei e con un’incornata precisa batte Semper. Il Chievo soffre per tutto il primo tempo, ma si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa il dominio spezzino viene premiato: Maggiore si inserisce e batte il portiere ospite con un violento tiro che tocca anche il palo. Pochi minuti dopo è Nzola a ribaltare tutto: l’attaccante si riscatta dell’errore del primo tempo, segnando con un’azione praticamente fotocopia. Nel finale il fallo di mano di Mora regala un calcio di rigore al Chievo: dal dischetto segna Leverbe, ma è troppo tardi. Lo Spezia affronterà la vincente di Pordenone-Frosinone, con i friulani che partiranno con un grosso vantaggio nella sfida di ritorno in programma domani. In alto la FOTOGALLERY del match.