Playout Serie B, il Pescara vince il primo atto: il Perugia chiamato alla rimonta

PLAYOUT SERIE B – Si è conclusa l’andata dei playout di Serie B, si sono affrontate Pescara e Perugia, due squadre partite con ambiziosi molto importanti ma che, con il passare delle giornate, sono crollate in classifica. Una delle due retrocederà in Serie C e sarà, in ogni caso, un verdetto clamoroso. Il primo atto si è concluso sul risultato di 2-1 per i padroni di casa. A passare in vantaggio è stato, però il Perugia. La gara si sblocca al 40′, Christian Kouan non sbaglia. Nel secondo tempo il Pescara entra in campo con maggiore aggressività e trova i gol del ribaltone, le marcature portano le firme di Galano e Maniero su calcio di rigore. Finisce 2-1, la retrocessione si deciderà al ritorno con il Perugia chiamato alla rimonta.