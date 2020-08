Premiazione Juventus, capitan Chiellini alza al cielo il nono titolo di fila in uno stadio deserto [FOTO e VIDEO]

Un finale di stagione anomalo “vale” una festa ed una premiazione anomala. Come quella della Juve, che ha alzato al cielo il nono titolo consecutivo di fronte ad un Allianz Stadium pressoché deserto. A sollevare in alto la Coppa è uno dei protagonisti che, in questa stagione, il campo l’ha visto col binocolo, ma che resta comunque il capitano: Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero, quasi sempre in infermeria, ha svolto il classico compito di guida fuori dal campo. E questa sera tutti i compagni lo hanno circondato nell’esatto momento in cui lo speaker ha annunciato la squadra campione. Coppa al cielo insieme a Bonucci, vice capitano ma quasi sempre con la fascia al braccio. In basso il VIDEO.