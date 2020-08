Probabili formazioni Inter-Getafe: Conte sceglie Borja Valero, Bordalas si affida a Mata

Probabili formazioni Inter-Getafe – Archiviato il campionato con il secondo posto, ora per l’Inter si riapre il capitolo Europa League. Si giocherà alla Veltin Arena, tana dello Schalke 04, contro il Getafe di Pepe Bordalas. Gara secca contro un’avversaria ostica, rognosa, che si rifà al gioco dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Nonostante ciò, gli spagnoli hanno avuto il peggior rendimento nel post-lockdown della Liga. Dopo lo stop, infatti, il Getafe non solo non ha ottenuto un posto per la prossima Champions League ma non è riuscito nemmeno a centrare le coppe. L’Inter sta decisamente meglio dal punto di vista del morale e dei risultati ottenuti, ma bisognerà vedere la condizione fisica dopo le tante partite ravvicinate e come la squadra reagirà alle dure parole di Conte nel post-partita contro l’Atalanta. Per quanto riguarda la formazione dei nerazzurri qualche dubbio sulla trequarti, con Eriksen e Borja Valero a giocarsi una maglia. Per il resto le scelte sembrano fatte.

Probabili formazioni di Inter-Getafe

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Molina, Mata.