Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb per la 38ª giornata: spettacolo a Bergamo, intrighi a Genova e Lecce

Pronostici Serie A – Ultimo weekend della Serie A 2019-2020. Quasi tutti i verdetti già definiti, ma ancora tanto spettacolo perlomeno per gli scontri diretti in scena: si affrontano Atalanta e Inter per il secondo posto, Juventus e Roma e Napoli e Lazio. Poi, domenica, occhi puntati su Genoa-Verona e Lecce-Parma per la salvezza. Di seguito i consigli della redazione di CalcioWeb.

ATALANTA-INTER GOL – Non può non considerarsi una partita da Gol, difatti anche per l’incertezza del risultato. Facile pensare che l’Atalanta faccia bottino pieno lì dove praticamente non ha mai fallito di recente, ma di fronte c’è comunque un’Inter desiderosa di prendere la seconda piazza. Si prospetta spettacolo.

JUVENTUS-ROMA X – Tanto turnover da una parte e dall’altra per preservare le energie in vista della Coppa. Da non escludere l’X.

NAPOLI-LAZIO X2 – La Coppa per il Napoli è sabato prossimo, quindi niente turnover. Ma, per forza di cose, la concentrazione è tutta verso il match col Barcellona. Lazio più serena, anche se con Gattuso non si scherza.

GENOA-VERONA 1X – Al di là di quanto si è detto e si possa dire su “Juric morbido”, “biscotto” o cose simili, l’impressione che gli stimoli possano realmente fare la differenza, anche se lo stesso doveva essere per il Genoa a Sassuolo… E per questo, oltre l’1, ci “teniamo per buono” l’X.

LECCE-PARMA 1 – Qui, oltre agli stimoli differenti, c’è da considerare un Parma tra le squadre peggiori del calcio post Covid. Il Lecce non può fallire, anche per non avere rimpianti.