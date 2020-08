Il PSG non si smentisce: Atalanta e Gomez presi in giro sui social [FOTO]

Al ritorno degli ottavi di finale contro il Dortmund, nell’esultanza per i gol che avevano permesso la qualificazione, i calciatori del Paris Saint Germain avevano preso in giro gli avversari ed in particolar modo Haaland. Neymar e compagni avevano esultato proprio come l’austriaco: una presa in giro bella e buona.

Ora ci sono ricascati, dimostrandosi pieni di spocchia oltre che di soldi (tipico dei francesi, Domenech ne è la conferma). Esultare per una vittoria in extremis ed una qualificazione in semifinale? No, non basta. Serve lo sfottò sistematico. Sui social, poco dopo il triplice fischio, il profilo ufficiale Twitter ha pubblicato una foto dell’esultanza di Choupo-Moting – autore del gol del definitivo 1-2 – accompagnato dalla frase: “Baila como El Choupo”. Il riferimento, ovviamente, è al più classico “Baila como El Papu” riferito a Gomez. Altra provocazione, altro sfottò. Inutile e superfluo. Contenti loro…