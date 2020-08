PSG-Bayern, il gesto del guardalinee Manganelli commuove e fa riflettere [FOTO]

Lorenzo Manganelli è stato uno dei protagonisti della finale di Champions League, PSG-Bayern Monaco. Il guardalinee di Montevarchi si è comportato ottimamente, così come tutta la squadra arbitrale italiana guidata da Orsato. Ma a commuovere e a far riflettere è stato un gesto di Manganelli, che ha mostrato alle telecamere una foto del padre morto con il Covid-19. Un’immagine toccante, che ha fatto vedere come anche il mondo del calcio sia stato colpito dalla pandemia e ne porti ancora i segni indelebili. In basso la FOTO.