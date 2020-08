PSG, Di Maria e Paredes sospetti positivi al Coronavirus: interrotte le vacanze a Ibiza. Anche Icardi a rischio

Interrotte le vacanze a Ibiza per tornare di corsa a Parigi in isolamento. Angel Di Maria e Leandro Paredes, secondo quanto riporta ‘l’Equipe’, i due nazionali argentini sono sospettati di aver contratto il Coronavirus. Ma non sono i soli ad essersi recati nelle Isole Baleari. Con loro anche Mauro Icardi, Ander Herrera, Keylor Navas e Neymar. Secondo le indiscrezioni pubblicate sempre dal quotidiano francese, anche Icardi avrebbe contratto il virus.