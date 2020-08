Il PSG va in finale e il povero Buffon diventa preda del web: “Forse porta sfiga?” [LE REAZIONI]

Il Paris Saint Germain ha battuto il Lipsia per 3-0 in semifinale di Champions League ed ha raggiunto per la prima volta nella sua storia l’ultimo atto di questa competizione. Ma, indirettamente, a finire dentro l’ironico e letale vortice di web e social è stato… Gigi Buffon. Il portiere della Juventus, infatti, è già diventato oggetto di tantissimi meme simpatici e divertenti. Motivo? Facile. L’anno scorso ha lasciato la Juve dopo una vita per andare al PSG e provare a vincere la Champions. Fatto ritorno in bianconero dopo un anno, non solo è uscito agli ottavi (contro una francese) ma il PSG è arrivato anche in finale. “Ma non è che porti sfiga?”, il messaggio più frequente tra gli utenti anche in virtù delle tre finali di Champions conquistate con la Vecchia Signora, ma tutte perse. In alto la FOTOGALLERY con tutti i meme e le reazioni.