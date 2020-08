“Quindi ora devo chiamarti Mister?”, la reazione di Buffon dopo l’annuncio su Pirlo [FOTO]

La Juventus ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, una scelta assolutamente a sorpresa quella del club bianconero, l’ex centrocampista prende il posto di Maurizio Sarri. Può essere considerato un azzardo quello del presidente Agnelli, per molti è una scelta coraggiosa, un pò controcorrente. Pirlo è un tecnico che non ha esperienza, era stato scelto per l’Under 23, adesso è stato catapultato in prima squadra. “Quindi ora devo chiamarti Mister?” E’ il commento del portiere Buffon dopo l’annuncio. In basso ecco il post del portiere bianconero.