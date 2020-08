Inter in finale di Europa League, le prime pagine dei quotidiani sportivi [FOTO]

Con un roboante e netto 5-0 allo Shakhtar, l’Inter ieri sera ha conquistato la finale di Europa League. L’ultima volta per un’italiana era stato 21 anni fa, nel 1999. A celebrare il successo sono anche i giornali sportivi italiani. Gazzetta e Corriere dello Sport titolano allo stesso modo: “Inter gran finale”, con uno spazio anche al passaggio di proprietà definito e ufficiale in casa Roma. “Che Inter, è in finale!” è invece lo spazio dedicato da TuttoSport, che in primo piano scrive anche della grana Higuain-Juve. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine di principali quotidiani sportivi italiani.