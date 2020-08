Real Sociedad, David Silva positivo al Coronavirus

Attraverso un comunicato ufficiale, la Real Sociedad ha annunciato la positività al Covid-19 del nuovo acquisto David Silva. “La Real Sociedad informa che David Silva è risultato positivo ai test effettuati questa mattina al Policlinico Gipuzkoa. Si tratta del secondo test per il nuovo giocatore realista nelle ultime 72 ore, il primo si era tenuto venerdì a Las Palmas de Gran Canaria e il risultato era stato negativo. David Silva è volato ieri a Bilbao ed è arrivato a San Sebastian nella notte. Questa mattina si è sottoposto al secondo test, come richiesto dal protocollo per il ritorno all’attività, risultando positivo. Durante queste prime ore a San Sebastian David Silva non ha avuto occasione di salutare i suoi nuovi compagni. Il giocatore è isolato e in questo momento è asintomatico”.