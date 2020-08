Reina alla Lazio, l’accoglienza dei tifosi scatena il caos [FOTO]

Pepe Reina è il nuovo portiere della Lazio, una mossa un pò a sorpresa del club della Capitale. L’ex Milan si giocherà il posto da titolare con Strakosha. L’accoglienza dei tifosi biancocelesti ha fatto molto discutere alcuni ultrà biancocelesti hanno esposto lungo corso Francia uno striscione fascista con la scritta “Saluti romani, camerata Reina”. I supporter biancocelesti sono soddisfatti dell’arrivo dello spagnolo, ma più che per motivi tecnici per ragioni politiche. Lo striscione ha creato più di qualche motivo di discussione, in particolar modo non sono mancati i botta e risposti tra i diversi schieramenti, sia calcistico ma anche politico.