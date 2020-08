Il giorno di Ibra: firma, maglia numero 11 e primo allenamento a Milanello

Oggi è il giorno di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese ha da poco iniziato la sua terza avventura con la maglia del Milan. Alle trattative dei giorni scorsi è seguita l’accelerata e l’accordo: oggi la firma, a 7 milioni per un’altra stagione. Si tratta del giocatore più pagato della rosa rossonera. Dopo l’incontro in sede con la dirigenza per firmare, l’attaccante ha raggiunto da poco Milanello per il primo allenamento della stagione. Il numero di maglia scelto è l’11, come evidenziato dalla foto che lui stesso ha postato in una diretta Instagram.