Risultati Europa League LIVE, gli ottavi: raddoppio del Copenhagen

Risultati Europa League – Torna in campo l’Europa League. Si giocano le gare degli ottavi di finale. Di alcune si era disputata l’andata, mentre per le italiane sarà gara secca. L’Inter se la vedrà con il Getafe, la Roma contro il Siviglia. Compito agevole per il Manchester United, dopo la vittoria per 5-0 in Austria contro il Lask Linz. Partono da situazione di vantaggio anche Shakhtar, Bayer Leverkusen e Basilea. Di seguito i risultati.

I RISULTATI

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

ore 18.55

COPENHAGEN-BASAKSEHIR 2-0

SHAKHTAR-WOLSFSBURG 0-0

ore 21

MANCHESTER UNITED-LASK LINZ

INTER-GETAFE

GIOVEDI’ 6 AGOSTO

ore 18.55

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS

SIVIGLIA-ROMA

ore 21