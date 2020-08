Risultati Preliminari Champions League, le partite del primo turno

Risultati Preliminari Champions League – Per una Champions che deve ancora terminare ce n’è un’altra che è appena iniziata. Domenica si terrà la finale della grande competizione europea per quanto concerne la stagione 2019-2020, ma sono già in corso le gare dei preliminari della stagione 2020-2021. Il primo turno vede scendere in campo le squadre delle federazioni posizionate molto indietro nel ranking, tra cui tante semi sconosciute. Di seguito il programma completo con le gare della settimana.

MARTEDI’

ore 18:00

Qarabag (Aze)-Sileks (Mkd): 4-0

ore 19:00

Legia (Pol)-Linfield (Nir)

ore 20:00

Dynamo Brest (Blr)-FC Astana (Kaz)

ore 20:45

Celtic (Sco)-KR Reykjavik (Ice)

ore 21:00

Stella Rossa (Srb)-Europa FC (Gib)

MERCOLEDI’

ore 17:00

Ararat-Armenia (Arm)-Omonia (Cyp)

ore 18:00

Molde (Nor)-KuPS (Fin)

ore 18:30

Flora (Est)-Suduva (Ltu)

ore 19:00

Celje (Slo)-Dundalk (Irl)

Din. Tbilisi (Geo)-Tirana (Alb)

Ferencvaros (Hun)-Djurgarden (Swe)

M. Tel Aviv (Isr)-Riga FC (Lat)

ore 20:00

Buducnost (Mne)-Ludogorets (Bul)

Connah’s Q. (Wal)-Sarajevo (Bih)

Klaksvik (Fai)-Slovan Bratislava (Svk)

S. Tiraspol (Mda)-Fola (Lux)

ore 21:00

Floriana (Mlt)-CFR Cluj (Rou)