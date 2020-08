Rivoluzione Barcellona! Piqué è durissimo, Setien va via e Bartomeu annuncia: “Già prese decisioni”

Una serata da dimenticare in fretta per il Barcellona, ma non sarà facile. La sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco rimarrà impressa per tanto tempo, forse per sempre. E’ rivoluzione nel post gara, e non poteva essere altrimenti, anche alla luce di quanto accaduto quest’anno, tra diversità di vedute in società e malumori dei calciatori.

Proprio un calciatore, una delle bandiere del club, Gerard Piqué, a fine partita è durissimo: “Il club necessita dei cambi. Bisogna rivedere tutto. Non so se è finito un ciclo, ma è chiaro che non stiamo avendo da qualche anno un percorso preciso. Lo si vede in Champions League, ma anche nella Liga. La prestazione di oggi è inaccettabile. Abbiamo toccato il fondo. Non c’è più molto da fare, lo si è visto in campo. Serve un ricambio. Il club ha bisogno di cambiare. In maniera strutturale: se devo andare, sono disposto a farlo. Dobbiamo riflettere, capire cosa è meglio per il Barcellona. È una vergogna. Ricambio? Non parlo di allenatore o giocatori, serve un cambio strutturale”.

Gli dà ragione il presidente Bartomeu, che già annuncia novità: “Sì, Piqué ha ragione. Non siamo stati all’altezza. È stato un disastro, ora serviranno delle decisioni. Alcune le abbiamo già prese: nei prossimi giorni le annunceremo“.

E tra le decisioni di cui parla c’è sicuramente quella dell’allenatore. Setien andrà via e già si parla dei successori. Il nome forte resta quello dell’ex Xavi, ma c’è anche Pochettino. Nel frattempo, lo stesso Setien, parla di “sconfitta umiliante. Ha ragione Piqué? Se lo dice, vuol dire che qualcosa alla base c’è. Sono qui da 8 mesi, non posso entrare in certe riflessioni, come quelle che ha fatto Piqué. Ora c’è tanta frustrazione, bisogna trovare delle conclusioni e prendere delle decisioni pensando al futuro. Il Barcellona è un grande club, non può sopportare sconfitte del genere. Bisognerà cambiare qualcosa sicuramente”.