Quarto positivo al Covid-19 in casa Roma. Dopo Bruno Peres, Mirante e Carles Perez, contagiato anche Justin Kluivert. L’olandese è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri. E’ quanto riporta ‘Sky Sport’. L’allenamento in programma oggi alle 18 è stato così rimandato a domani, quando in mattinata verrà effettuato un altro giro di test.