Roma, lavori in corso: il nome in pole per il ruolo di ds

Inizia un nuovo progetto in casa Roma, il club giallorosso è passato di mano negli ultimi giorni, da Pallotta a Friedkin. Le aspettative sono altissime, ma principalmente l’obiettivo è riportare entusiasmo in una piazza con il morale sotto i tacchi dopo l’ultima gestione societaria. C’è grande attesa, principalmente per le operazioni di mercato. La prima mossa dovrà essere quella della scelta del nuovo direttore sportivo, dopo l’addio con Petrachi. Secondo quanto riportato il nome nuovo è quello di Victor Orta, diesse del Leeds. Sembra sfumare la pista Paratici della Juventus, soluzione che non è mai stata calda.