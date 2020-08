Roma, la prima mossa di Friedkin: sta pensando di uscire dalla Borsa

Arrivano nuovi dettagli in casa Roma sulla cessione del club da Pallotta a Friedkin. L’opa obbligatoria che il gruppo sarà costretto a lanciare sull’As Roma dopo l’acquisizione della partecipazione di controllo da james Pallotta “potrebbe essere funzionale al delisting del Club”, questo vorrebbe dire addio a Piazza Affari. E’ quanto si legge in una nota congiunta del club giallorosso e di The Friedkin Group emessa su richiesta della Consob.

Nella nota viene spiegato che “il gruppo Friedkin pagherà a Pallotta un corrispettivo in contanti di 199 milioni di euro, di cui 63,4 milioni per l’acquisto dell’86,6% del capitale del club giallorosso (pari ad un prezzo per azione di 0,1165 euro), 8,5 milioni per le altre partecipazioni azionarie detenute dal veicolo di Pallotta As Roma Spv e 127,1 milioni di euro per il rimborso di finanziamenti-soci, per 111 milioni legati all’aumento di capitale da 150 milioni approvato dalla società e per 16 milioni legati alla realizzazione del nuovo stadio”.