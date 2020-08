Roma, UFFICIALE l’arrivo di Pedro. Le prime parole dello spagnolo: “Spero di rendere felici i tifosi”

Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso sui propri canali ufficiali: l’attaccante spagnolo, uno dei calciatori più vincenti in attività, lascia il Chelsea – da svincolato – dopo cinque stagioni e firma un triennale con i capitolini.

“‘Sono felice di essere qui a Roma’”, ha dichiarato Pedro nella sua prima intervista in giallorosso. “’Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici’”.

Entrato nella Masia all’età di 17 anni, nel corso della sua carriera con Barcellona e Chelsea ha collezionato ben 23 trofei ai quali si aggiungono un Mondiale e un Europeo conquistato con la nazionale spagnola.

‘È per noi un privilegio poter accogliere nella famiglia giallorossa un calciatore dello spessore di Pedro’, ha dichiarato il CEO Guido Fienga. ‘L’augurio che rivolgiamo a lui e a noi stessi è che possa ampliare con l’AS Roma il suo straordinario curriculum di successi'”.