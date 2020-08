Sampdoria, giovane attaccante positivo al Coronavirus [NOME e DETTAGLI]

Un nuovo caso di Coronavirus si è registrato in casa Sampdoria. Il club blucerchiato ha dovuto fare i conti, negli scorsi mesi, con tante positività. Si tratta di Lorenzo Di Stefano, giovane attaccante della formazione Under 18 che non ha riscontrato alcun sintomo. La conferma è arrivata direttamente su Instagram.

“Sono risultato anche io positivo al COVID-19. Non c’è nulla di cui vergognarsi, anzi, parlo perché voglio far passare il messaggio di stare il più attenti possibile visto che avrò contratto il virus da un asintomatico proprio come me. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene!”.