Sampdoria, i tifosi affiggono i cartelli “divieto di Ferrero”: continua la protesta [FOTO]

Prosegue la contestazione al presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. In diverse zone di Genova sono comparsi adesivi contro il numero uno blucerchiato: cartelli raffiguranti il volto del patron doriano all’interno del segno di divieto. Un rapporto che rimane teso, come dimostra la nota ufficiale emessa dalla Federclubs: “Sotto la gestione Ferrero c’è stata una pianificazione disastrosa della stagione e un mercato quasi inesistente, e quello che più ci preoccupa è che all’orizzonte non vediamo possibilità di invertire una rotta”.