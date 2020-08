Sarri e i “dirigenti dilettanti”, il presidente Sibilia si arrabbia: “Non è un’offesa ma un pregio” [FOTO]

“Se domani sarà la mia ultima partita alla Juve? Così sta dando dei dilettanti ai nostri dirigenti. Credo che la scelta sia stata fatta, al di là del risultato della partita di domani. Con la sua domanda sembra che possano farsi trascinare dall’onda emotiva come tifosi”. Ha risposto così, a precisa domanda, il tecnico della Juve Maurizio Sarri nella conferenza della vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione.

Ma è proprio la parola “dilettanti” a non essere andata giù al presidente della Lega che li rappresenta, i dilettanti. Cosimo Sibilia ha lanciato frecciate all’allenatore bianconero attraverso il suo profilo ufficiale social: “Lo abbiamo celebrato ricordando la sua carriera di allenatore iniziata con la Lega Dilettanti. Mister Sarri: essere dilettanti, almeno nel calcio, non è un’offesa ma un pregio. Quello di fare ciò che si ama. Come i nostri dirigenti, in ogni angolo d’Italia, anche il più remoto”. Questa la risposta di Sibilia ad un’affermazione che il numero uno della Lnd non sembra aver apprezzato.