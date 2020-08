Scommesse, vincita da record: 190mila euro con i campionati esteri

È di ben 190 mila euro la vincita realizzata sul sito Sisal.it da un giocatore di Trieste che, grazie ad alcune scommesse del valore di 40 euro, ha messo a segno un colpo sensazionale. Il protagonista è un 42enne triestino che si diverte spesso con la combinazione di eventi sportivi, alcuni anche molto difficili da pronosticare: nei suoi sistemi infatti, oltre a qualche gara della Serie A, anche match di campionati meno conosciuti come quello delle Isole Faroe, di Lituania, Norvegia, Danimarca, Turchia e Romania.

Il giocatore si è dimostrato dunque un ottimo conoscitore del calcio estero e, non a caso, è un punto di riferimento per gli amici che vanno a caccia di consigli sulle migliori combinazioni di eventi. Da anni si cimenta sempre con lo stesso sistema, sceglie dalle 10 alle 15 partite, ne seleziona 4/5/6 fisse, e le altre a girare con varie combinazioni, puntando su quote che vanno da un minimo di 1.50 a un massimo di 2.30. Finalmente la sua abilità è stata premiata perché, per la prima volta, il sistema così studiato gli ha regalato una grande vincita.