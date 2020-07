La Serie B 2020-2021 si inizia a delineare: l’elenco delle compagini “quasi” completo

E’ appena terminato il campionato di Serie B. La 38ª ed ultima giornata ha regalato emozioni sino all’ultimo secondo, mostrandosi degna del finale di un torneo e di una stagione anomala. Con le due promosse in Serie A e la retrocessa in C già decretate, tutta l’attenzione di questa sera era rivolta alla qualificazione a playoff e playout e alle altre due squadre a far compagnia al Livorno.

I risultati, la classifica finale e tutti i verdetti

Ascoli-Benevento 2-4

Chievo-Pescara 1-0

Cosenza-Juve Stabia 3-1

Cremonese-Pordenone 2-2

Frosinone-Pisa 1-1

Livorno-Empoli 0-2

Salernitana-Spezia 1-2

Trapani-Crotone 2-0

Venezia-Perugia 3-1

Virtus Entella-Cittadella 2-3

CLASSIFICA

Benevento 83 Crotone 68 Spezia 61 Pordenone 58 Cittadella 58 Chievo 56 Empoli 54 Frosinone 54 Pisa 53 Salernitana 52 Venezia 50 Cremonese 49 Virtus Entella 48 Ascoli 46 Cosenza 46 Perugia 45 Pescara 45 Trapani 44 (-2) Juve Stabia 41 Livorno 21

I VERDETTI

In Serie A

Benevento e Crotone

Ai playoff

Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone

Ai playout

Perugia-Pescara

In Serie C

Trapani, Juve Stabia e Livorno

Si inizia a delineare il quadro della prossima Serie B: l’elenco delle squadre della stagione 2020-2021 “quasi” completo

Ai verdetti già conclusi, ne mancano ancora pochissimi per far sì che l’organico sia completo. Rimane da decidere l’ultima retrocessa (Lecce o Genoa) che farà compagnia a Brescia e Spal, la terza promossa (in sei a contendersi lo “scettro”) dopo Benevento e Crotone e l’ultima retrocessa (ai playout Perugia-Pescara). Di seguito l’elenco “quasi” completo della prossima Serie B.

Lecce/Genoa Spezia Pordenone Cittadella Chievo Empoli Frosinone Brescia Spal Pisa Salernitana Venezia Cremonese Entella Ascoli Cosenza Monza Vicenza Reggina Reggiana Perugia/Pescara

LEGENDA:

In rosso: l’ultima retrocessa dalla A e le due squadre impegnate ai playout

In viola: le squadre impegnate ai playoff, solo una di loro saluterà la Serie B

In verde: le squadre neopromosse dalla C