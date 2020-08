Shevchenko amarcord, da compagni ad allenatori: gli auguri a Pirlo e non solo [FOTO]

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo l’ufficialità sono arrivati tanti messaggi da ex compagni e amici, da Gattuso a Buffon. A loro si è aggiunto anche Andriy Shevchenko, che con un post sui suoi profili social, ci ha tenuto a fare un grande “in bocca al lupo” al suo ex compagno di squadra. Nella foto sono presenti Shevchenko, Pirlo, Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta. Tutti ex compagni ai tempi del Milan: “Questa è una foto che conta molto per me. Buona fortuna Andrea per la tua prima nuova avventura. Tanti auguri Filippo, puoi festeggiare al meglio dopo la tua grande stagione. E infine, buona fortuna Sandro per i playoff stasera”. Un momento amarcord per Shevchenko, che ha voluto così sottolineare la grande stagione di due ex compagni ed augurare il meglio a Pirlo per la sua prima esperienza in panchina.

Good luck Andrea for your first new adventure 👏🏻 Mister @Pirlo_official. Happy Birthday Pippo, you can celebrate at best after your great season 🎉 Mister #Inzaghi.And not least, good luck Sandro for the playoff tonight 💪🏻 Mister @Nesta . pic.twitter.com/nFLXHxm9zG — Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 9, 2020