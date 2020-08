Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo-Mkhitaryan dietro Dzeko

Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali – Serie A finita, l’agosto è tutto per l’Europa. Dopo il quinto posto conquistato in campionato, la Roma affronta il Siviglia negli ottavi di Europa League nel giorno dell’ufficialità del passaggio di proprietà: proprio oggi, infatti, il club giallorosso è passato da Pallotta a Friedkin. Ma la concentrazione per gli uomini di Fonseca è tutta rivolta al match contro gli andalusi. L’obiettivo è fare compagnia all’altra italiana ai quarti – l’Inter, che ieri ha battuto il Getafe – cercando di arrivare il più lontano possibile. Di seguito le scelte dei due allenatori sugli undici da mandare in campo.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Carlos, Reguilon; Fernando, Jordan, Banega; Ocampos, En Nesyri, Suso.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini , Ibanez , Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko