Sorteggio Preliminari Europa League – Saranno gli irlandesi dello Shamrock Rovers gli avversari del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League. Appena sorteggiate le squadre per gli incontri che sanciranno le partecipanti alla fase a gironi della seconda competizione europea per club più importante. Il club rossonero, in virtù del suo sesto piazzamento, si è dovuto “accontentare” dei preliminari, che giocherà in gara secca in Irlanda.

Di seguito tutti gli accoppiamenti, che vedono la presenza delle altre “big” quali Tottenham o Rangers.