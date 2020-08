Spacciano una partita di tre anni fa per la finale di Champions e 11 mila persone la guardano [FOTO]

Si saranno chiesti ‘perché non gioca Neuer?’ o ‘il Bayern ha ricomprato Ribery?’ gli 11 mila che si sono collegati in streaming per assistere alla finale di Champions. Colpa di un link sbagliato, che rimandava ad una gara tra Bayern Monaco e PSG del dicembre 2017, valevole per la fase a gironi e terminata con la vittoria dei bavaresi per 3-1. I tedeschi hanno vinto 1-0, quindi il risultato non cambia, ma qualche dubbio sarà venuto ai malcapitati quando in campo hanno visto Buffon, Dani Alves e Rabiot o che c’erano più persone allo stadio che davanti al PC. Eppure per diversi minuti chi guardava la partita non si è accorto dell’errore clamoroso e i francesi che al 70° hanno visto il punteggio di 3-1 avranno abbandonato le speranze. Certo che per perdersi una finale di Champions e guardare una gara dei gironi di 3 anni fa ce ne vuole. Ma siamo sicuri che qualche tifoso del PSG, scoperto l’inghippo, avrebbe preferito che si stesse giocando davvero una gara della fase a gironi e non una storica finale. In basso la FOTO.