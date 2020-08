Dalla Spagna: “L’entourage di Ronaldo esce allo scoperto sul suo futuro alla Juve”

La bomba lanciata da Guillem Balague, opinionista della BBC (nonché biografo di Messi e Guardiola), ha fatto il giro del mondo: “La Juventus vuole liberarsi dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo. E’ stato offerto ovunque, anche al Barcellona”. Ma poche ore dopo è stato l’entourage del fuoriclasse portoghese ad uscire allo scoperto e a tranquillizzare i tifosi bianconeri. Secondo quanto filtra dalla Spagna, in particolare da ‘As’, Ronaldo ha intenzione di rispettare ed onorare il contratto con la Juve fino al 2022. Vuole vincere un’altra Champions e vuole farlo con il club italiano. Lui e la famiglia sono molto felici a Torino e non intendono lasciarla nel futuro prossimo. L’entourage di Cristiano Ronaldo ha sottolineato come tutto quello che è uscito nelle ultime ore “sia falso”.