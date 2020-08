Sterling, l’errore (incredibile) a porta vuota condanna il Manchester City [VIDEO]

Clamorosa impresa del Lione, la squadra francese ha eliminato ai quarti di finale di Champions League il Manchester City. Si tratta di un fallimento totale per il club inglese che ha perso contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Gli uomini di Garcia volano in semifinale e si confermano sempre più outsider, adesso dovranno vedersela contro la corazzata Bayern Monaco. Decisiva la doppietta di Dembele nel finale, per Guardiola non basta De Bruyne. Ma l’errore che ha condannato il City all’eliminazione è stato quello di Sterling, azione fallita sul risultato di 1-2, l’attaccante ha calciato alle stelle a porta vuota. In basso ecco il video.

This is going to haunt city for many years. Especially sterling. pic.twitter.com/u1SA0kQK5o — Sanjeev Jasani (@sanjeevjasani) August 15, 2020