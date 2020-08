Terremoto in casa Arsenal: 55 licenziamenti dopo la crisi per Coronavirus

Non è un periodo facile per le squadre di calcio. La maggior parte dei club devono fare i conti con gravi problemi economici dovuti alla pandemia, il Coronavirus potrebbe portare pesanti conseguenze. Tra queste c’è anche l’Arsenal, il club inglese ha comunicato di voler procedere con qualche licenziamento.

“Durante la pandemia di COVID-19 abbiamo lavorato duramente per garantire che l’Arsenal Football Club emergesse in una posizione solida e forte per il futuro”, si legge in una nota del club. “In linea con altre società calcistiche e molte altre aziende che operano nel settore dello sport, del tempo libero e dell’intrattenimento, siamo stati influenzati direttamente dal COVID-19. Le nostre principali fonti di reddito si sono tutte notevolmente ridotte. I ricavi delle emittenti televisive, delle partite e delle attività commerciali sono stati tutti gravemente colpiti e questi impatti continueranno almeno nella prossima stagione 2020/21”.

“La pandemia rappresenta uno dei periodi più difficili della nostra storia di 134 anni e abbiamo risposto prontamente implementando misure ad ampio raggio per ridurre i nostri costi. I nostri giocatori, lo staff di calcio senior e il team esecutivo hanno offerto tagli volontari alle retribuzioni, abbiamo praticamente bloccato tutte le nostre spese in conto capitale e le nostre spese operative discrezionali sono state rigorosamente controllate. Abbiamo anche ricevuto un significativo sostegno finanziario dai nostri proprietari, Kroenke, Sports & Entertainment in termini di rifinanziamento del debito del nostro stadio. Tutti questi passaggi hanno ridotto l’impatto della pandemia sul club e ci hanno aiutato a continuare a mantenere gli investimenti nella squadra. Questa continuerà ad essere una priorità chiave. Ora è chiaro che dovremo affrontare riduzioni più significative e più durature delle nostre entrate di quanto tutti sperassimo. Le indicazioni attuali indicano che non avremo i fan di nuovo allo stadio Emirates per l’inizio della prossima stagione e i fan potranno tornare in numero limitato solo dopo. Anche le proiezioni economiche globali sono molto negative”.

“Ciò avrà un impatto sul reddito disponibile dei nostri fan, i soldi che i clienti aziendali devono spendere per l’ospitalità e la sponsorizzazione e la capacità delle emittenti di investire in diritti televisivi. Speriamo tutti che non ci sarà una “seconda ondata”, ma dobbiamo anche accettare che questa è una delle molte incertezze che ci attendono e pianificare di conseguenza. Negli ultimi anni abbiamo costantemente investito in personale aggiuntivo per portare avanti il ​​club, ma tenendo presente la prevista riduzione delle entrate, è ormai chiaro che dobbiamo ridurre ulteriormente i nostri costi per garantire che stiamo operando in modo sostenibile e responsabile e per ci permettono di continuare a investire nel team”.

“Il nostro obiettivo è stato quello di proteggere il lavoro e basare i salari della nostra gente il più a lungo possibile. Purtroppo, ora siamo arrivati ​​al punto in cui proponiamo 55 licenziamenti. Non avanziamo queste proposte alla leggera e abbiamo esaminato ogni aspetto del club e le nostre spese prima di raggiungere questo punto. Stiamo entrando nel periodo di consultazione di 30 giorni richiesto per queste proposte. Sappiamo che questo è sconvolgente e difficile per il nostro personale dedicato e la nostra attenzione è rivolta a gestirlo nel modo più sensibile possibile. Questi cambiamenti proposti riguardano in definitiva la garanzia di portare avanti questa grande squadra di calcio, la creazione dell’organizzazione giusta per un mondo post-Covid e la garanzia di disporre delle risorse per tornare a competere efficacemente ai vertici del gioco qui e in Europa”.