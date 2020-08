Torino, Giampaolo si presenta: “Murru, Schick e Linetty? Ecco la situazione”

Giornata di presentazione in casa Torino, obiettivi importanti in casa granata con l’arrivo dell’allenatore Giampaolo. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa, ecco le indicazioni dell’ex Milan. “Trovo una società storica, in tanti mi hanno raccontato del Toro: ho sentito tutti molto appassionati, mi hanno detto che il Toro è una cosa diversa. E questo bisogna viverlo per poterlo capire. Ho respirato passione e tradizione, l’ho percepito quando mi hanno chiamato. Dobbiamo capire quali calciatori possano ricoprire diversi ruoli: io gioco a quattro in difesa e non ho mai giocato con i quinti a centrocampo. I giocatori che ho già? Li devo ancora conoscere. Conosco le difficoltà del mercato, è stata una stagione anomala e anche quella comincerà sarà così. Partiremo in seconda fila rispetto ad altri, noi dobbiamo ripensare a tante cose. E queste saranno le principali difficoltà”.

Sul mercato: “Potessi averli tutti adesso, sarei contento. Capisco le difficoltà, ci sono ruoli che potrebbero avere delle priorità: se riuscissimo ad arrivare a calciatori che conosco, riesco a rubare un po’ di tempo. Se non ci riusciamo, il lavoro sarà più lungo. Ma io mi batterò per la prima strada, l’approccio con il club è sempre stato positivo e sono fiducioso. Siamo stati chiari, io con loro e loro con me, c’è il desiderio di creare qualcosa per permettermi nelle condizioni migliori di lavorare. Si adoperano tutti i giorni per risolvere le cose e per arrivare agli obiettivi”.

Pensa a Murru, Schick e Linetty? “Sono giocatori forti, la mancanza di tempo mi porta a giocatori che ho già avuto e che siano forti. La possibilità di arrivarci è un discorso diverso, su Murru dico che non arriva perché abbiamo preso Rodriguez. Ma nello specifico dovrà rispondere il direttore Vagnati”.