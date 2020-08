Adesso è UFFICIALE: Ibrahimovic al Milan per un’altra stagione [VIDEO]

E’ arrivata la tanto attesa ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Prolungato il contratto con i rossoneri per un’altra stagione, in cui guadagnerà 7 milioni di euro netti. Lo svedese, tornato in Italia lo scorso gennaio, ha permesso al Milan con i suoi 10 gol in 18 presenze, di risalire una classifica fino alla posizione che garantisce l’accesso ai preliminari di Europa League.