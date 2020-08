Ulivieri: “Domenech? Mi dicono che anche in Francia non sia molto amato…”

Altra stoccata da un italiano nei confronti di Raymond Domenech, ex ct della Francia che al termine di Atalanta-PSG ha preso in giro Gasperini e i tecnici italiani su Twitter. Ad intervenire sulla questione è stato Renzo Ulivieri: “Domenech lo conosco anche per motivi sindacali – ha detto a Radio Kiss Kissi Napoli – mi dicono che neanche nella sua Francia sia molto amato. E’ rimasto indietro, ma visto che è un esperto di cambi lo invito a Coverciano per un seminario sulle sostituzioni. Forse si è dimenticato Lippi e il mondiale 2006…”. Non solo Ulivieri, però. Anche tanti altri sui social hanno attaccato Domenech. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi.