Valencia in grave crisi, stipendi non pagati e iscrizione alla Liga a rischio

E’ crisi nera per il Valencia. Gravi difficoltà economiche per i ‘Murcielagos’, che hanno già ceduto ai rivali del Villarreal due elementi molto importanti dell’organico come Coquelin e Parejo. Ma non è finita qui perché, come riferito da ‘La Provincias’ il direttore finanziario degli spagnoli ha incontrato in mattinata la squadra per illustrare la situazione in cui versa il club. I calciatori non hanno ricevuto gli stipendi e la soluzione alternativa scelta dalla società è quella delle cambiali, con scadenza a settembre 2021. Una decisione avallata da Peter Lim, proprietario del Valencia, ma rifiutata dalla squadra. Situazione che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi. Si dice persino che il Valencia rischi di non iscriversi al prossimo campionato qualora non venga trovata una soluzione in tempi brevi.