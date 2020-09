62 anni fa l’esordio della Juve in Coppa dei Campioni: Sivori show contro il Wiener Sport-Club

Il 24 settembre 1958 la Juventus fa il suo esordio nella Coppa dei Campioni battendo a Torino gli austriaci del Wiener Sport-Club. Vittoria dei bianconeri allenati da Brocic per 3-1: show di Omar Sivori, autore di una tripletta, mentre per la formazione avversaria il gol fu di Horak. Una stagione non da annoverare nel museo dei ricordi più felici per la Juve: quarto posto in campionato ed eliminazione ai sedicesimi di Coppa dei Campioni. Da sottolineare, comunque, la conquista della Coppa Italia.