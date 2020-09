Dopo essere stato vicino all’Inter, Massimiliano Allegri ha ricevuto l’offerta per un’altra panchina, ma ha rifiutato. Come riporta Sky Sport, la Nazionale dell’Olanda avrebbe contattato l’ex Juve come successore di Ronald Koeman, finito al Barcellona. La risposta di Allegri, però, è tutta in un due di picche. Niente Nazionale e niente estero, la preferenza del tecnico livornese è al momento un club e possibilmente in Italia.