L’allenatore lancia l’allarme: “L’esito dei tamponi arriva in ritardo, impossibile preparare le gare”

Allarme per l’esito dei tamponi. A lanciarlo è l’allenatore del Wolverhampton Nuno Espirito Santo, che in conferenza stampa si è sfogato: “È molto dirompente per la preparazione e la pianificazione. È dura per noi, vengono fatti i test e non conosciamo i risultati. Ci stiamo preparando per la partita di domenica e siamo sotto stress per il risultato finale…posso usare un giocatore o no? Non lo so…Risultati più rapidi del test aiuterebbero immensamente tutte le squadre in modo che si possa procedere senza avere questi problemi”.